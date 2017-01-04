調查班結訓 蔡英文要求加強防制經濟犯罪

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調查局今日舉辦調查班53期結業典禮，蔡英文總統上任後首度親臨主持，要求調查局加強保防、反毒、經濟犯罪防制工作，並參觀反毒陳展館，另嘉勉日前破獲史上最大古柯鹼走私案的北機站有功人員。

蔡英文在結訓典禮上頒發結業前三名學員獎牌，嘉勉學員的優異表現，並對調查局一年來為國家安全、社會所付出的辛勞與貢獻，表示高度肯定，更期許維護國家安全及防制重大犯罪的調查局再接再厲，締造更亮眼的績效。

蔡英文對新科調查官提出三點期許，首先掌握國際變局、維護國家安全，第二為勤修專業知能、結合科技創新，第三則為砥礪品德操守、慎獨慎始慎微，並期許學員投身工作崗位後，能時時自我省察惕勵、精益求精，為維護國家安全及增進人民福祉努力不懈。

蔡英文指出，依法行政、盡忠職守是對調查官的基本要求，特別提醒調查官專業要持續精進，跟得上新的科技才能有效打擊犯罪，且應具備多語言能力因應跨國合作。蔡還期許調查官，辦案要為所當為、謹守分際，因為任何作為對民眾都可能產生很大的影響，行使公權力務必謹慎，維護正義為所當為。

蔡英文致詞表示，能成為調查局一員代表通過嚴格考驗，包括半程馬拉松、泳渡日月潭、攀登玉山等體能考驗，而新的一年因應國際情勢與內政需求，相信在調查局長蔡清祥帶領下，調查局與檢察署間合作一定更加緊密，能夠更精準、更有效率保護國家安全、打擊犯罪。

蔡英文也對調查局提出三大要求，包括加強保防工作、加強防制經濟犯罪、持續加強反毒工作。蔡英文說，調查局守護國安，面對國際新興威脅，一刻都不能輕忽反滲透反情報的工作，法務部刻研擬專法，從法制面加強保防工作。

防制經濟犯罪方面，蔡英文表示，經濟犯罪常受到社會高度關注，光是調查局過去一年查獲的犯罪總額就高達640億元，而經濟犯罪樣態很多，包括內線交易、操縱股價、掏空資產、竊取營業秘密，更已超越國界的性質，需要調查局花更多心力。

反毒工作部分，蔡英文重申，「只要我做總統一天，毒品防制就是第一要務」，目標則是零容忍，希望各機關強化跨機關合作，從源頭徹底打擊犯罪。

蔡英文也指示，全球化時代調查局加強國際合作，近年調查局簽署不少合作簽訂，並跨國聯手偵辦毒品、人口販運、洗錢等犯罪，是正確的方向，期勉調查局繼續努力。

(中時)