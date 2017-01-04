食安公投過第一道門檻 郝龍斌：已12萬份連署

國民黨副主席郝龍斌（中）4日拜會國民黨立法院黨團，感謝黨團總召廖國棟（右）及黨籍立委協助食安公投連署。（姚志平攝）

國民黨副主席郝龍斌今天突然拜訪立法院國民黨團，郝龍斌表示，此行是來感謝國民黨團在反核食公投上的幫助，他也很高興的宣布，食安公投已經跨過第一道門檻，目前已經有12萬份以上的有效連署。他此行不僅是感謝國民黨團的協助，也正式邀請國民黨團總召廖國棟作為食安公投的領銜提案人。

廖國棟指出，目前累計的連署數已經有12萬2197份，不過仍有些資料不足的部分，這工程比連署還要浩大，立法院已經力有未逮，這部分還有待郝龍斌的「守護食安公投聯盟」協助完成。

對於郝龍斌是否近期宣布參選黨主席，郝則迴避這一問題，僅表示他正在積極想任何對國民黨有利的，幫國民黨提升形象，只要能讓國民黨長遠發展能夠有助的事情，都會積極參與準備，「我想只要對國民黨有利的事情都會盡快來做。」

(中時)