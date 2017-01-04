俄駭客涉干預美大選 川普稱6日聽簡報

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美國總統當選人川普今天表示，俄羅斯涉嫌以駭客攻擊干預美國大選，向他說明的相關情報簡報將於6日舉行。

川普在推特（Twitter）說：「關於所謂『俄羅斯駭客行動』的『情報』簡報延至6日舉行，可能是需要更多時間提出論據，真是怪了！」

美國情報機關推斷俄羅斯駭入民主黨電腦，對此抱持質疑態度的川普週末表示，他將在3日或4日討論俄羅斯涉嫌駭入美國的議題，但今天沒有對此說明。（譯者：中央社張曉雯）1060104

(中央社)