會唐鳳 讓Uber全球首席顧問栽跟頭

最高可罰Uber2500萬元的《公路法》修正案即將上路，Uber在台經營情勢也愈加艱困。其實Uber在立院審議法案前，也曾試圖扳回一城，就是派出美國總統歐巴馬前競選總幹事、Uber全球首席顧問普洛夫（David Plouffe），在去年11月4日，來台與數位政委唐鳳會面。

而《彭博商業周刊/中文版》2015年8月文章〈Uber何以一路順風〉也曾披露，優步在每個州議會都有說客，在全國擁有250名遊說專業人士，在各州註冊了29家遊說公司。文章介紹，普洛夫就是Uber在各地遊說的要角之一。

然而，據悉，普洛夫與唐鳳會面前，本來已備齊推動Uber合法化的腹案，準備私下協商，但並不清楚原來唐鳳的一貫風格就是一切透明公開，後來才獲悉會見原來是線上直播，許多準備用於協商的說詞，只好硬生收了回去。

據指出，普洛夫想要協商的內容，就是後來Uber透過台灣科技資訊分享服務產業協會（SEIA），在網路上發動連署的「網路運輸服務業」。包括台灣政府可參考他國經驗，採用提供保險證明才可取得的許可證制度、司機必須接受嚴格篩選等。

不過這些條件一經公開，就不比私下協商更具彈性。新創界人士分析，比方說Uber要如何納繳稅金，就可包裹在方案中談。

不過，交通部長賀陳旦12月初也證實，美國方面無論政府單位或商業機構，都有「關切」公路法修正案，Uber與政府談判不利，畢竟不能全部歸咎普洛夫。

關鍵在於，雖然交通部主張三納「納稅、納保及納管」，但對Uber而言，最困難的還是納管。因為即便交通部端出鬆綁顏色、費率的多元化計程車，也還是計程車，但Uber就是希望自用車（白牌車）也可以投入載客；Uber台灣區總經理顧立楷就曾直言：「我認為就算Uber成立一家運輸公司，也無法解決現在的問題，運輸公司的營運結構跟我們現在在營運的方式是不符合的。」

但新創界人士分析，既然修法、立法難免，其實主戰場不在行政院，而在立法院，Uber就必須跟計程車業者比政治實力，「《公路法》修正案通過，就意謂計程車業者打贏了這一仗。」普洛夫無法順利向行政部門推出理想方案，不過是插曲。

(中時)