北市失業創新高 郝譏：有這樣的市長就有這樣的結果

台北市申請失業給付人數超過1萬6000人，創下自雷曼兄弟引爆金融危機7年來的新高。國民黨副主席郝龍斌今天對此表示，對於這樣的情形「並不意外」，台北市長柯文哲除了開空頭支票外，拚經濟不僅沒做郝，還打擊投資意願，整個施政規劃跟拚經濟背道而馳，失業率提升很正常，「因為有這樣的市長一定有這樣的結果產生。」

至於柯文哲說過「最壞的時候已經過去了」，郝龍斌則反酸，「最壞的時候才剛剛開始。」

(中時)