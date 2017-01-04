拒絕酒毒、關懷醫暴 北檢明與北市府簽備忘錄

台北地檢署將於明天(5日)下午，召開「拒絕酒毒．關懷醫暴」記者會，邀請台北市長柯文哲以及衛生局、社會局、警察局、教育局首長與會，檢察長邢泰釗將與市府人員共同簽署合作備忘錄，宣示拒絕酒毒、關懷醫暴。

北檢表示，北檢重視酒駕再犯預防、校園毒品犯罪、醫療暴力防制及醫療糾紛調解等業務，經與台北市衛生局、社會局、警察局、教育局研議合作備忘錄，訂於5日下午2時，在北檢5樓會議室召開「拒絕酒毒．關懷醫暴」記者會。

合作備忘錄內容，有4項重點：

1、酒駕犯轉介戒酒治療，預防再犯：北檢與衛生局、社會局合作，由北檢針對單純酒駕未肇事且疑有酒癮問題的酒駕犯，轉介台北市立聯合醫院松德院區評估施以自費戒酒治療，協助酒駕犯戒除酒癮，預估每年最多可治療200名酒駕犯。同時北檢也與松德院區合作辦理酒駕犯法治教育暨酒害衛教課程，預防酒駕再犯。

2、建立藥頭通報機制，預防毒品流入校園：北檢與警察局、教育局合作，請各級學校發現藥頭情資，主動通知檢方，以利掌握先機，立案偵辦，第一時間阻止毒品流入校園，建構無毒防護網。

3、醫暴關懷一起來，檢警相揪逗陣行：北檢與警察局、衛生局、醫師公會及各教學醫院等合作，跨機關整合制定北檢醫療暴力事件通知及處理流程，於醫療機構發生醫療暴力事件時，傳真通知本署法警室，由檢察官即時掌握警方處理狀況，達到醫療暴力即刻排除及醫療暴力避免再發生之目標，聯手維護醫事人員人身安全及保障民眾就醫權益。

4、增進檢察官醫療專業知能，建置北檢「醫療專家諮詢服務團隊」，針對醫療糾紛案件輔以專家介入協助檢察官發現真實，同時可轉介修復式司法試行方案，建立醫病雙方對話平台，儘速定紛止爭。

此外，明天的記者會將首度發表自編街舞行動劇，由台灣街舞始祖，綽號「小日本」的酒駕社會勞動人劉先生，與另2名社區服務被告，以及北檢2名替代役男，合組「贖罪男孩」街舞團，以活力、創新的街舞表演，宣導「拒絕酒毒、關懷醫暴」。

(中時)