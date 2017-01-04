最後14堂星期二的課 演出六年破2百場
果陀劇場「最後14堂星期二的課」演出近6年時間，5日將突破第200場演出，昨晚舉辦感恩茶會，演員金士傑、卜學亮也因這齣戲，兩人上台前不用言語、下台後可以酒交心。
2011年「最後14堂星期二的課」舞台劇首演，果陀劇場藝術總監梁志民說，「5年前首演，演員金士傑的寶貝（小孩）都還沒出生」，如今金士傑的一對雙胞胎兒女，昨晚在「最後14堂星期二的課」200場感恩茶會上活繃亂跳。
「最後14堂星期二的課」導演楊世彭表示，起初推薦這齣戲，認為劇中觸及死亡議題不會賣座，不過卻是很有意義的一部戲，但沒想到一路要演到200場。
劇中只有兩位演員金士傑、卜學亮，卜學亮說，「金士傑是一位智者，單調的事情都可以講得很有活力」，即便演出這麼多場，每一場仍吹毛求疵，一直找出可以再改進的部分。
金士傑在劇中詮釋漸凍症的老教授，生動的演出每每讓台下觀眾熱淚盈眶，也以這齣劇獲得上海白玉蘭獎與壹戲劇大賞「最佳男主角」。
金士傑、卜學亮在這六年當中，攜手演出200場，兩人在上台前不用言語，下台後可以酒交心，既是父子、也是師生，更是摯友。
「最後14堂星期二的課」1月5日至8日將在台北城市舞台演出。1060104
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。