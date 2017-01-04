最後14堂星期二的課 演出六年破2百場

果陀劇場「最後14堂星期二的課」演出近6年時間，5日將突破第200場演出，昨晚舉辦感恩茶會，演員金士傑、卜學亮也因這齣戲，兩人上台前不用言語、下台後可以酒交心。

2011年「最後14堂星期二的課」舞台劇首演，果陀劇場藝術總監梁志民說，「5年前首演，演員金士傑的寶貝（小孩）都還沒出生」，如今金士傑的一對雙胞胎兒女，昨晚在「最後14堂星期二的課」200場感恩茶會上活繃亂跳。

「最後14堂星期二的課」導演楊世彭表示，起初推薦這齣戲，認為劇中觸及死亡議題不會賣座，不過卻是很有意義的一部戲，但沒想到一路要演到200場。

劇中只有兩位演員金士傑、卜學亮，卜學亮說，「金士傑是一位智者，單調的事情都可以講得很有活力」，即便演出這麼多場，每一場仍吹毛求疵，一直找出可以再改進的部分。

金士傑在劇中詮釋漸凍症的老教授，生動的演出每每讓台下觀眾熱淚盈眶，也以這齣劇獲得上海白玉蘭獎與壹戲劇大賞「最佳男主角」。

金士傑、卜學亮在這六年當中，攜手演出200場，兩人在上台前不用言語，下台後可以酒交心，既是父子、也是師生，更是摯友。

「最後14堂星期二的課」1月5日至8日將在台北城市舞台演出。1060104

(中央社)