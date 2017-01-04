川普11日首開記者會 聚焦避免利益衝突
美國總統當選人川普今天表示將於本月11日召開記者會，是他去年11月贏得大選以來首場記者會。川普先前透露，將會在記者會中說明如何避免旗下事業與總統職位發生利益衝突。
法新社報導，川普自7月以來就沒有舉行記者會，川普去年11月當選總統之後，原定12月15日召開記者會，卻一延再延，直到今天才宣布記者會日期。
川普在推特（Twitter）推文說：「我1月11日將在紐約市舉行記者會，感謝大家。」
以往的美國總統當選人會在政權交接期間舉行多場記者會，討論諸如內閣人選與新政府政策規劃等議題。
不過，川普卻依賴集會、拍照場合、特定專訪、甚至是前所未見的推文形式，向公眾說明他的計畫。
他迄今一直未依傳統舉行總統新聞記者會。對於1個即將上任的國家元首而言，他傳遞政權轉移訊息的方式十分另類。
川普上月出人意料地向駐守紐約曼哈頓川普大樓（Trump Tower）大廳的記者宣布，白手起家的億萬富翁、日本電信巨擘軟體銀行（SoftBank Corp.）社長孫正義，宣布將投資美國500億美元，創造5萬個就業機會。
然而，這種規模的經濟預告很少見，且通常是透過新聞稿或精心策畫的記者會公布，需要動用許多公共關係專家，仔細推敲每一個用詞與手勢。（譯者：中央社張曉雯）1060104
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。