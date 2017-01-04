川普11日首開記者會 聚焦避免利益衝突

我要評比

美國總統當選人川普今天表示將於本月11日召開記者會，是他去年11月贏得大選以來首場記者會。川普先前透露，將會在記者會中說明如何避免旗下事業與總統職位發生利益衝突。

法新社報導，川普自7月以來就沒有舉行記者會，川普去年11月當選總統之後，原定12月15日召開記者會，卻一延再延，直到今天才宣布記者會日期。

川普在推特（Twitter）推文說：「我1月11日將在紐約市舉行記者會，感謝大家。」

以往的美國總統當選人會在政權交接期間舉行多場記者會，討論諸如內閣人選與新政府政策規劃等議題。

不過，川普卻依賴集會、拍照場合、特定專訪、甚至是前所未見的推文形式，向公眾說明他的計畫。

他迄今一直未依傳統舉行總統新聞記者會。對於1個即將上任的國家元首而言，他傳遞政權轉移訊息的方式十分另類。

川普上月出人意料地向駐守紐約曼哈頓川普大樓（Trump Tower）大廳的記者宣布，白手起家的億萬富翁、日本電信巨擘軟體銀行（SoftBank Corp.）社長孫正義，宣布將投資美國500億美元，創造5萬個就業機會。

然而，這種規模的經濟預告很少見，且通常是透過新聞稿或精心策畫的記者會公布，需要動用許多公共關係專家，仔細推敲每一個用詞與手勢。（譯者：中央社張曉雯）1060104

(中央社)