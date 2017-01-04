台金春節航線 金門調查民眾需求
106年春節第二波加班機訂位昨晚結束，縣府從今天起調查鄉親機位需求，瞭解尚未訂到機位的需求狀況，並依需求協調民航局及航空公司，爭取加開第三波加班機。調查時間到8日。
縣府觀光處表示，第二波金門航線加班機訂位，航空公司提供7120座位數。民眾除了利用官網、超商及手機APP訂位系統搶票外，縣府及各鄉鎮公所也依慣例開設服務櫃檯協助民眾訂位。
觀光處指出，民眾機位需求調查採網路方式24小時不受限，或請有需求的民眾在上班時間直接打電話到縣民服務中心，請求協助上網登錄需求資訊。金門地區電話1999，外縣市請撥082-320225。
調查機位需求的日期是1月25日到2月5日。調查需求的航線是台北-金門、台中-金門、嘉義-金門、台南-金門和高雄-金門5條航線。縣府呼籲鄉親若仍有訂位需求，儘速上網或電話登記，縣府將盡力協調航空公司加開班機，希望能讓所有鄉親順利返鄉團圓。
調查系統網址是：http://www.flight.url.tw/kinmen/。1060104
(中央社)
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