參選黨主席 郝龍斌不鬆口

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國民黨副主席郝龍斌今天拜會國民黨立法院黨團，媒體問到他是否會宣布參選黨主席，郝龍斌說，有助於國民黨長遠發展的事情，都會積極參與。

郝龍斌上午到國民黨立法院黨團拜會，媒體關心他近期內是否會宣布參選國民黨主席。

郝龍斌說，目前食安公投連署到一段落，正積極想任何對國民黨有利、能夠幫助國民黨提升形象、有助於國民黨長遠發展的事情，他都會積極參與。

媒體追問，這週還沒有要宣布參選黨主席？郝龍斌說，只要對國民黨有利的事情都會盡快來做。1060104

(中央社)