城市科大設基地引業師 培育跨境電商人才
全球商品交易無國界，跨境電商崛起，城市科大資管系設立「跨境電商孵化基地」專業教室，並引進業師教學，希望助學生擁有即戰力，能夠畢業即就業。
為迎接跨境電商人才的需求，台北城市科技大學資管系結合締盟公司、中華跨境電子商務產業發展協會，一起規劃產業學院，為學生設立「跨境電子商務學分學程」，學生在大三時進入學程學習專業課程，包含寫企劃書、文案創意、拍攝技巧與網路行銷應用等，大四時再銜接到企業界實習，讓學到的知識應用活化。
城市科大資管系主任陳尚蓉表示，為了讓學生對跨境電子商務的實務工作更清楚， 特別將研討室改裝成「跨境電商孵化基地」專業教室，初步以咖啡廳裝潢為基準，另設置簡易攝影棚，讓學生在基地排攝商品或做直播學習，期望學生習得商品特色撰寫、攝影、關稅等知識。
締盟業師王雅慧表示，目前業界對人才最大的期待就是減少教育訓練時間，新進員工最好馬上能作戰，通常一位新進員工進公司要花二個月時間磨合，才能為公司所用，因此現在教授的內容以形塑商品特色、形象打造與社群行銷為主，提升學生即戰力，而跨境電商人才還要再加上對當地文化、節慶更了解，才能讓商品行銷符合需求。
城市科大資管系大三生蔣昇峰表示，系上設置「跨境電商孵化基地」專業教室能帶來學習動力，在業師帶領下，他曾與同學合作拍攝影片，介紹香皂的特色，學習找出商品對消費者的吸引力，收穫豐富，比課本上單看理論還有趣。1060104
(中央社)
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