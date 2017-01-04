大陸嚴管境外NGO 律師組團協助
中國大陸針對境外非政府組織（NGO）在境內活動的新法已經上路，由於警察權力變大、註冊變嚴，一群律師站出來，組團為這些NGO提供法律服務。
這個法律服務律師團已有36人，涵蓋廣東、湖南、山東、北京、上海、陝西、廣西等地。
其中，廣東律師黃沙告訴中央社記者，隨著新法在今年元旦起實施，當前境內外NGO的交流空間太緊縮，他們希望透過法律服務促進境內外NGO的交流。
律師團提供的新聞稿指出，這個新法改變了過去30年大陸對境外NGO在大陸「不承認、不取締、不干預」的「三不政策」，向登記許可及全面監管的思路轉變，也納入了國家安全的管理視角。
新法涉及的部門龐雜，並使用了大量「涵義寬泛」的術語，譬如「不得損害中國國家利益」和「 不得危害中國的國家統一、安全」等，加上境外NGO在大陸需向公安部申請登記，律師團認為，這些NGO亟需法律專業的指導。
黃沙說，法律有解釋空間，此外，若這些境外NGO辦理註冊被拒絕時，律師可以協助法律救濟。
律師團在新聞稿中引用俄羅斯的例子表示，大陸在2017年很大可能將會出現新一輪對NGO的突擊檢查及管控。
新聞稿中稱，2012年俄羅斯實施NGO法修正案後，加強對接受海外資助及從事政治活動的NGO管控，隔年有近9000個非政府組織被關停，5000多個組織面臨罰款。
據不完全統計，目前在大陸長期活動的境外非政府組織有1000個左右，加上展開短期合作專案的組織，可能已有7000個左右。
這個律師團將在法律框架內提供諮詢、培訓、擔任NGO法律顧問並擔任NGO的訴訟代理。1060104
(中央社)
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