第3輪登場 雞年套幣1月12日開賣

雞年套幣1月12日開賣。(呂清郎攝)

金雞年到！中央銀行發行的生肖紀念套幣第3輪也跟著登場，全新改版的雞年套幣將在1月12日開賣，每套定價1,800元，發行量為120,000套仍委託台銀採排隊方式公開發售。

央行發行局局長施遵驊表示，第2輪生肖套幣已在去年發售完畢，今年開始是新的一輪，即「丁酉雞年生肖紀念套幣」；這次套幣組合方式為一枚銀幣及一枚銅合金幣的組合，面額各為100元及10元，以先進技術鑄造，展現多元的鑄製工藝之美。

施遵驊指出，雞年生肖銀幣正面「雞」局部鍍金，背面為民俗文化「放天燈」；雞年生肖銅合金幣正面是太極意象的生肖「雞」，背面是國花「梅花」，並且採部份上彩。

(工商)