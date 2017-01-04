川普確定證監會主席為華爾街律師克萊頓

圖為美國證券交易委員會大樓上的標誌。（圖／美聯社）

克萊頓在蘇利文與克倫威爾律師事務所的個人資料頁面。（圖／Sullivan & Cromwell LLP)

據外媒報導，川普交接團隊的成員表示，目前在華爾街執業的律師克萊頓(Jay Clayton)將獲任命為美國證券交易委會主席。

《華爾街日報》說，克萊頓目前是蘇利文與克倫威爾 (Sullivan & Cromwell) 律師事務所的合夥人，最快這項消息會在美東時間周三宣布，

路透社報導，蘇利文與克倫威爾律師事務所專長是公私企業併購與資本市場業務，克萊頓本人尚未就此消息表示意見。

美國證券交易委員會(U.S. Securities and Exchange Commission)，一般簡稱證監會，是根據《1934年證券交易法》成立，是直屬於美國聯邦政府的獨立機關，具備準司法權力，負責美國的證券監督和管理工作，為美國證券業最高主管機關。一般美國證券交易委員會由5名委員組成，任何單一政黨占有的席次不能多於3席。目前的主席由瑪麗．沙皮諾(Mary L. Schapiro)擔任，她是美國總統歐巴馬所任命，也歷史上第一位擔任此職位的女性主席。

(中時電子報)