長澤雅美現初老狀況 滿臉皺紋駭人

長澤雅美上節目被發現皺紋變多。（圖／翻攝Twitter）

日本人氣組合嵐的新年節目《新春VS嵐》，近日找來長澤雅美、綾瀨遙、蘆田愛菜等人玩遊戲，而長澤雅美在玩撲克牌過程時，卻因笑得開心，被發現臉上出現不少皺紋，讓看過的觀眾都驚呼「她要認真正視這個問題了。」

現年29歲的長澤雅美近年來狀態被揶揄時好時壞，而近來她上嵐的節目時，玩撲克牌笑得開心，沒想到魚尾紋爬滿臉，甚至擠出微微的雙下巴，堪稱砸了清純女神封號。且長澤雅美過去曾和二宮和也交往，不少粉絲原先都好奇兩人的互動關係，但最後卻是她的皺紋更搶鏡。

(中時電子報)