長澤雅美現初老狀況 滿臉皺紋駭人
日本人氣組合嵐的新年節目《新春VS嵐》，近日找來長澤雅美、綾瀨遙、蘆田愛菜等人玩遊戲，而長澤雅美在玩撲克牌過程時，卻因笑得開心，被發現臉上出現不少皺紋，讓看過的觀眾都驚呼「她要認真正視這個問題了。」
現年29歲的長澤雅美近年來狀態被揶揄時好時壞，而近來她上嵐的節目時，玩撲克牌笑得開心，沒想到魚尾紋爬滿臉，甚至擠出微微的雙下巴，堪稱砸了清純女神封號。且長澤雅美過去曾和二宮和也交往，不少粉絲原先都好奇兩人的互動關係，但最後卻是她的皺紋更搶鏡。
(中時電子報)
關鍵字：長澤雅美
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。