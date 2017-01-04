大導陳可辛欽點 「他」遲到40分鐘紅了新人
中國電影《七月與安生》推出後大開紅盤，票房、評價皆亮眼，且女主角周冬雨、馬思純更創了金馬獎首例，以雙后之姿一同奪得最佳女主角獎，同時，飾演男主角「家明」的台灣新人李程彬也爆紅，片約滾滾來。
李程彬演藝路有了極好的開始，而這男主角之位，其實有「故事」，據《鏡周刊》報導，傳當初大導陳可辛相中的，是《KANO》男主角曹佑寧，特地約他一會，沒想到試鏡當天，他因棒球練習遲到了，讓導演曾國祥與監製陳可辛整整苦等了40分鐘，原本對他的好印象大打折扣，最終這超強機緣，被新人李程彬拿下。
(中時電子報)
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