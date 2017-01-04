妮可基嫚紅毯爆口角 臉色鐵青直瞪老公

妮可基嫚與老公竟在走紅毯時爆口角。(圖/達致影像)

奧斯卡影后妮可基嫚和老公之前傳婚姻拉警報，不過近日不僅大方提及婚姻生活，還表示兩人關係隨時間越來越強壯，但出席新片《漫漫回家路》首映時，卻被拍到與老公在紅毯起口角，場面相當尷尬。

妮可基嫚因為主演《漫漫回家路》，再度入圍金球獎最佳女配角獎，未料上個月回家鄉澳洲宣傳新片，卻和老公在走紅毯途中起爭執，甚至還臉色鐵青地瞪著他，讓場面陷入尷尬窘境，據悉吵架導火線是老公對於妮可工作滿檔，導致沒時間和家人共享天倫之樂頗有微詞，因此兩人才在紅毯爆發口角。

對此妮可基嫚友人也出面說明，妮可對於老公不理解演藝事業對其重要性，還時常生她悶氣相當沮喪，對妮可而言能獲得老公的支持，就是力拚事業的動力。

(中時電子報)