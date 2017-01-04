郝龍斌拜會國民黨團 感謝助食安公投連署
國民黨副主席郝龍斌今天拜會國民黨立法院黨團，感謝黨團總召廖國棟及黨籍立委對食安公投連署的協助，他說，目前連署書已經超過12萬份，跨過公投第一階段的法定門檻。
郝龍斌上午到立法院，拜會國民黨立法院黨團，廖國棟與黨籍立委費鴻泰、賴士葆、曾銘宗等人接待。
郝龍斌會後受訪時表示，這次食安公投連署，立法院黨團、立委以及地方民意代表，給與最多的協助，目前第一階段公投連署已經達到法定門檻，有超過12萬份有效連署書，特別感謝廖國棟。
他說，與前衛生署長楊志良討論過，廖國棟擔任守護食安公投聯盟召集人，又是國民黨立法院黨團總召，因此也邀請廖國棟擔任食安公投連署的領銜提案人。
郝龍斌說，這次食安公投連署看到一般民眾反應熱烈，最近民調顯示，國民黨形象與支持度明顯提升，相信與這件事情有關。
他說，目前清理出來的有效連署書至少12萬份，連署還在進行中，連署書不斷送進來。
廖國棟說，這次連署不敢說有功，但立委都很賣力、也有成果。
他說，目前立委送到黨團轉送守護食安公投聯盟的連署書有6萬多份，還有約5萬份在黨團，部分有資料不足的問題，還有待守護食安公投聯盟繼續完成，這工程還更龐大。1060104
(中央社)
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