挑戰垃圾減量 雲林破袋分類
雲林縣政府今天表示，新年度挑戰垃圾減量，嚴格落實破袋稽查、垃圾分類，並先從縣府各局處室、附屬機關自身做起，成立稽查小組全面行動。
雲林縣長李進勇在去年12月就職2週年談話，面對未來嚴苛挑戰「垃圾之外，還是垃圾」，對縣內至今仍堆積1萬多公噸垃圾，提出垃圾減量、請求中央協助等自助人助解方。
雲林縣府在新年度召開垃圾減量對策會議，要求各局處室及附屬機關，先從自身做起，嚴格執行破袋稽查、拒收為分類垃圾，各鄉鎮市公所同步執行，一般民眾若未分類或分類不確實，當場拒收，並開立勸導單。
民眾最近發現，垃圾車比原先預定時間會稍晚一些到，雲林環保局表示，逐一破袋檢查，增加時間，不過，民眾也多願意配合，希望大家落實垃圾分類，自然達到垃圾減量。
雲林縣環保局長林長造指出，新年度垃圾減量目標，希望半年內從每人每天0.349公斤降到0.326公斤，全縣每天垃圾處理量降低100公噸，將垃圾中3至4成廚餘再減量，改善空間還很大。
縣府表示，自即日起不論是縣府自辦，或是補助民間團體辦理活動，同意納入「垃圾減量條款」，做為經費補助依據的考核，並將各鄉鎮市公所減量成績，列為經費補助的依據。1060104
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。