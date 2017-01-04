挑戰垃圾減量 雲林破袋分類

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雲林縣政府4日表示，新年度挑戰垃圾減量，嚴格落實破袋稽查、垃圾分類，並先從縣府各局處室、附屬機關自身做起，成立稽查小組全面行動。圖為垃圾車收垃圾。（檔案照片）中央社記者葉子綱攝 106年1月4日

雲林縣政府今天表示，新年度挑戰垃圾減量，嚴格落實破袋稽查、垃圾分類，並先從縣府各局處室、附屬機關自身做起，成立稽查小組全面行動。

雲林縣長李進勇在去年12月就職2週年談話，面對未來嚴苛挑戰「垃圾之外，還是垃圾」，對縣內至今仍堆積1萬多公噸垃圾，提出垃圾減量、請求中央協助等自助人助解方。

雲林縣府在新年度召開垃圾減量對策會議，要求各局處室及附屬機關，先從自身做起，嚴格執行破袋稽查、拒收為分類垃圾，各鄉鎮市公所同步執行，一般民眾若未分類或分類不確實，當場拒收，並開立勸導單。

民眾最近發現，垃圾車比原先預定時間會稍晚一些到，雲林環保局表示，逐一破袋檢查，增加時間，不過，民眾也多願意配合，希望大家落實垃圾分類，自然達到垃圾減量。

雲林縣環保局長林長造指出，新年度垃圾減量目標，希望半年內從每人每天0.349公斤降到0.326公斤，全縣每天垃圾處理量降低100公噸，將垃圾中3至4成廚餘再減量，改善空間還很大。

縣府表示，自即日起不論是縣府自辦，或是補助民間團體辦理活動，同意納入「垃圾減量條款」，做為經費補助依據的考核，並將各鄉鎮市公所減量成績，列為經費補助的依據。1060104

(中央社)