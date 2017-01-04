蔡總統勉新進調查員 持續精進專業能力

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總統蔡英文今天主持法務部調查局第53期結業典禮時，期許新進調查員要持續精進專業能力，也要加強保防、防治經濟犯罪與毒品等工作。

調查局說，本期有88名學員入所受訓，在經過1年的嚴格訓練後，僅73名學員順利結業，其中男生49名、女生24名，平均年齡26.48歲。

調查局表示，本期結業學員有20名是台大畢業生，政大、清大、交大、成大等國立名校畢業生逾6成；擁有碩士學位者有34名，也有4人曾任台積電等科技大廠等。1060104

(中央社)