不理聯合國 美參院硬推駐以使館遷址案

美國參議院有望通過將駐以色列大使館遷往耶路撒冷的法案。圖為耶城老城區。（達志影像/Shutterstock）

在聯合國（UN）安理會通過禁止以色列屯墾區的制裁案後，美國3名共和黨籍參議員不顧該份裁決，準備在新開議的參議院內推動將美國駐以大使館，從目前的特拉維夫（Tel Aviv）遷移至耶路撒冷（Jerusalem），由於至今仍有眾多國家不承認耶城屬於以色列首都，美國一旦通過此法，必再造中東地區的紛擾和動盪。

據美國福斯新聞網（Fox News）報導，共和黨籍參議員的克魯茲（Ted Cruz）、盧比歐（Marco Rubio）和內華達州（Nevada）的海勒（Dean Heller）三人決定不顧上月初聯合國安理會最新對以色列的制裁案判決，將在新開議的聯邦參議院內推動「駐以使館遷址並承認首都地位」法案，欲執意將現設於特拉維夫的駐以大使館遷往耶路撒冷，並同時正式承認耶路撒冷為以色列首都。克魯茲表示，「耶路撒冷是以色列永恆不變的首都，只可惜歐巴馬政府這8年一直不願承認這個簡單的事實。」事實上，眾議院早在1995年就通過該法案，在21年來因爭議太多而遭長期擱置，如今在將上任的新總統川普（Donald Trump）默許下，美國參議院恐將通過並執行該法案。

目前設於特拉維夫的美國駐以色列大使館。（達志影像/Shutterstock）

原是黨內對手的參議員盧比歐（圖左）和克魯茲（圖右），如今都成了川普（圖中央）的國會主力推手。（圖/美聯社）

以色列自1948年宣布獨立後，經歷多場戰爭後，逐漸擴大國土版圖。佔領東耶路撒冷與約旦河西岸（West Bank）後，1980年由時任總理的貝京（Menachem Begin）強勢通過法律將耶路撒冷城全境劃歸「以色列永恆的首都」，但對於大多數承認與不承認的國家而言，只認定特拉維夫為以國首都，並將大使館與代表處設於此市。極少數國家承認耶路撒冷為首都，如中華民國（台灣）與美國。

由川普提名的新任駐以色列大使人選費德曼，也是本次遷館議題的發起人。（圖/美聯社）

將上任的川普與他提名的新駐以大使費德曼（David Friedman）異口同聲地表態，要求美國國會允許駐以大使館遷往耶路撒冷一事早就引起爭議。如今，若克魯茲等人成功在參議院通過該案，勢必將造成中東地區更大的波瀾。前美國駐以色列大使波頓（John Bolton）表示，「川普和其他政客不同，他一旦表態就一定會落實；但我仍建議新政府，別太倉促地將大使館遷走，應先在耶城設立總領事館，等待來日時機和制度成熟後，再一次進行調動。」但無論如何，很明顯地能看出川普與共和黨要拉攏以色列的心態，如此偏頗的態度，恐將引起未來中東更多的爭端。

(中時電子報)