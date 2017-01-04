高鐵10周年 限量紀念商品明開賣

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高鐵推出限量10週年紀念票卡組禮盒。（高鐵提供）

台灣高鐵通車營運將屆滿10週年，因此高鐵特別推出「10週年紀念票卡組禮盒」以及10週年紀念帆布包、文件夾等多款限量紀念商品，明（5）日起開始販售。

高鐵表示，10週年紀念票卡組禮盒內含：搭乘2次之紀念票卡，可於2017年1月5日至18日期間，不限區間，搭乘標準車廂自由座2次、皮革識別證套，以及台灣高鐵旅遊精選書。

旅客可於1月5日至1月11日，至高鐵全線12座車站之指定售票窗口，購買「10週年紀念票卡組禮盒」，每組3,200元，限量1000組，每人每次限購1組，數量有限，售完為止。

此外，台灣高鐵為了與旅客分享高鐵通車營運10週年的喜悅與感動，特別邀請人氣插畫家許匡匡創作，包括高鐵10週年紀念帆布包以及四款高鐵A4文件夾等10週年限量紀念商品。透過插畫家活潑生動的筆觸，在帆布包上呈現車站建築線條，而四款顏色、造型各異的文件夾則呈現高鐵同仁認真服務旅客的神韻以及台灣高鐵為旅客創造的一趟趟美好旅程，歡迎旅客購買珍藏。

高鐵公司表示，10週年紀念高鐵帆布包每個售價500元、高鐵A4文件夾共四款，每款售價50元。旅客可於高鐵推車販售、站內便利商店與T Shop台灣高鐵e商店線上購買。

台灣高鐵自2007年1月5日通車營運，今年1月5日屆滿十週年。高鐵公司為使旅客了解十年來高鐵對台灣帶來交通、生活、環保各種層面的改變與影響，即日起至3月2日止，在高鐵全線12座車站正同步舉辦「十週年特展」，希望藉此與社會各界分享「台灣高鐵 十載精彩」的感動與喜悅。

特展規劃「啟程」、「奔馳」、「永續」、「串聯」四大主題，內容包括高鐵籌備期的重要里程碑、通車營運以來的大事紀，同時透過簡單易懂的圖文說明，展現過往十載高鐵公司在綠色環保、藝文活動、公益贊助方面成果。

(工商)