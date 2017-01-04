強擄國三女灌藥性侵 重判9年
苗栗縣去年9月發生國中女生遭強擄灌藥性侵案，警方專案小組2天後在彰化將涉案人張詠裕逮捕到案，目前仍在押，而受害女生目前狀況不佳，籠罩在不敢出門陰霾中，張亦未和解及賠償。苗栗地方法院4日依以藥劑強制性交罪重判他9年有期徒刑。
民風純樸的山城發生國三女學生放學被擄事件，尤其受害女生還被性虐待數十分鐘，地方治安亮起警訊，警方專案小組立即清查鎖定對象，並於9月7日在彰化將涉嫌男子張詠裕逮捕帶回，及時扳回一城。
法官調查，32歲男子張詠裕，去年9月5日下午4點多，開車到苗栗某國中附近，藉口要這名國三女學生幫忙撿物品，順手打開左後座車門強將女生推進後座並反鎖車門，隨後將她載往某停車場以童軍繩反綁其雙手，強灌4顆含第四級毒品成分的宜眠安藥丸。
張男隨後脫去女學生衣物，強制猥褻、性侵女學生，她不斷抗拒，張竟威脅如不配合就捏死她。張控制其行動自由1個小時後，女學生機警佯稱要上廁所，趁張載她到市區一家速食店後，奪門逃跑，當晚並由父親陪同報案。
(中時)
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