高雄2死火警 鄰居打119呼救
高雄市鳥松區本館路1棟4樓透天厝今天凌晨4點發生火警，造成2死4傷，王姓屋主一對分別就讀樹人醫專的大女兒及陽明國中的二女兒重傷送醫不治，屋主夫婦及兒子、小女兒受傷送醫，目前人清醒，生命跡象穩定；警消初步研判，起火點為2樓客廳電線走火，真正原因正由消防局會同警察局調查中。
鄰居表示，今晨聽到王家傳來磁磚爆裂聲，出來一看發現屋內映出紅色火光，接著就聽到王母呼救聲，立刻協助打119通報。鄰居表示，王家父親、阿嬤均從事葬儀業，分屬不同公司，阿嬤日前車禍腳傷未痊癒，還叫從事幼教工作的媳婦幫忙代班，罹難的2位女兒均彬彬有禮，見到鄰居都會噓寒問暖，傳來噩耗令人非常不捨。
(中時)
關鍵字：高雄火警
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