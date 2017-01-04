反核食連署破12萬 郝龍斌拜會立院黨團致謝

國民黨副主席郝龍斌（中）4日拜會國民黨立法院黨團，感謝黨團總召廖國棟（右）及黨籍立委協助食安公投連署。（姚志平攝）

國民黨副主席郝龍斌4日上午拜會立院國民黨團，討論食安公投後續策略。他表示很感謝黨團在連署上的大力協助，目前連署數目已破12萬、過了門檻。但郝被問到是否將宣布選黨主席時，郝僅表示，任何對國民黨有利、能提升黨的形象，長遠發展有助的事情，「我都會盡快來做」。

郝龍斌表示，食安公投連署已達門檻法定數目，有12萬份以上的有效連署書。他今天來感謝立院黨團總召廖國棟，也跟楊志良商量，因為立院黨團對他們協助最多，廖國棟也是食安公投連署聯盟召集人，因此想邀請他擔任公投領銜提案人。郝表示，最近看到民調，國民黨形象、支持度提升，他相信跟這件事也有關係。

廖國棟表示，在公投連署上，黨團各立委都很賣力，光各委員送回黨團的連署書，總計有6萬份，目前連署書總計12萬2197份，部分連署書資料不足，有待郝辦完成。

郝龍斌被媒體問到，是否要宣布選黨主席？郝僅稱：「我最近在積極想，任何對國民黨有利、提升形象、長遠發展有助的事情，我都會積極來做。」

媒體問郝，黨團很多同仁跟他站在一起，是否是在支持他拚黨主席？郝答，他們是幫我提升食安公投連署數目，給我很多幫忙，我來感謝他們。

(旺報)