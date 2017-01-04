暗酸薇薇安？唐立淇刪文後這樣說

唐立淇遭爆藉《灣生回家》造假一事暗諷薇薇安。(圖／翻攝自唐立淇臉書）

星座專家唐立淇今(4日)被爆在私人臉書暗酸已故的薇薇安（陳佳瑛），事後秒刪文，對此，她也在臉書發長文解釋整件事的來龍去脈。

唐立淇表示因《灣生》作者新聞讓她感觸很多，所以在臉書發文抒發感想，她認為台灣人太溫情，因此只要故事足夠感人，就連一點小錯和小謊都能被「假裝沒看見」原諒，還合力幫忙完成，讓她忍不住嘆：「這個社會對誠信的要求，已經越來越低了嗎？只要能講煽情的故事，是真是假似乎沒那麼重要？」

而她在私人臉書抒發情緒卻被爆料，讓她無奈說「完全忘記天蠍今年犯小人」，她澄清沒有要藉此影射、針對誰，希望外界不要強加聯想、製造對立，這樣不是又模糊焦點了。

(中時電子報)