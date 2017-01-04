暗酸薇薇安？唐立淇刪文後這樣說
星座專家唐立淇今(4日)被爆在私人臉書暗酸已故的薇薇安（陳佳瑛），事後秒刪文，對此，她也在臉書發長文解釋整件事的來龍去脈。
唐立淇表示因《灣生》作者新聞讓她感觸很多，所以在臉書發文抒發感想，她認為台灣人太溫情，因此只要故事足夠感人，就連一點小錯和小謊都能被「假裝沒看見」原諒，還合力幫忙完成，讓她忍不住嘆：「這個社會對誠信的要求，已經越來越低了嗎？只要能講煽情的故事，是真是假似乎沒那麼重要？」
而她在私人臉書抒發情緒卻被爆料，讓她無奈說「完全忘記天蠍今年犯小人」，她澄清沒有要藉此影射、針對誰，希望外界不要強加聯想、製造對立，這樣不是又模糊焦點了。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。