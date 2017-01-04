不歡迎歐巴馬和穆斯林 美商店惹公憤
美國新墨西哥州1家雜貨店在櫥窗上張貼「本店不歡迎歐巴馬和其他穆斯林」等多個具爭議性的告示，引起公憤。
法新社報導，這家店位在距新墨西哥州阿爾伯克基（Albuquerque）東南約265公里的梅希爾鎮（Mayhill）。據報相關告示張貼多年相安無事，直到1名遊客恰巧看見最新的告示並通知電視台，店家才遭公審。
「每日郵報」（Daily Mail）報導，店東據報是克勞契（Kevin Crouch），店家之前張貼過支持奉行白人至上主義和基督教恐怖主義的美國民間仇恨團體「三K黨」（KKK）的告示，並且賣過「歐巴馬廁紙」。
法新社報導，「KOB」電視台訪問雜貨店離職員工說，因告示而不舒服的客人會被店東趕出商店。
麥威廉斯（Marlon McWilliams）告訴電視台：「告示已張貼好久了。如果你走進去得罪到他，你就別想再進去。他攆走了一堆人。」
麥威廉斯說，有個告示用大寫字母寫著「殺歐巴馬」，底下再用小寫印上「關懷」。
爭議告示在社群媒體上引發風暴，許多網友呼籲抵制這家店。不過，也有人挺店東，認為這是他的言論自由。
網友Texasmom87說：「（大笑），不曾有人投訴！」
Verica說：「有何不可？如果你可以說他不是我的總統，或川普是希特勒，那我就有權決定誰可進我的店！」
amit7 Twickenham說：「在美國，無知的程度越來越、越來越高。非常悲哀，非常、非常悲哀。」
這家雜貨店準備出售，無法聯繫上店東。隔壁飯店與小餐館的店員不願表示意見。
KOB電視台報導，由於沒有人檢舉，警方迄未對店家展開調查。（譯者：中央社何宏儒）1060104
(中央社)
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