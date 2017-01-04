姚明掌陸籃協？新華社：太年輕資歷淺
中國大陸退役籃球明星姚明將接中國籃協主席的消息近期熱傳。大陸官媒新華社發文指出，姚明確實懂籃球，但36歲的他太年輕且資歷尚淺，是轉型「姚主席」的障礙。
大陸體壇日前傳出，大陸官方為深化籃壇改革，有意讓姚明擔任中國籃球協會主席，兼任大陸男籃代表隊總教練。新華社3日深夜以「從姚老闆到姚主席？－姚明身分若轉變有幾多利與弊」為題報導此事。
報導說，姚明熟悉且熱愛籃球，擁有輝煌的職業球員生涯，加入美國職籃NBA後帶動開發大陸市場，退役後改當「姚老闆」經營大陸職業籃球隊和公司的管理經驗都是利多。
不少球迷希望「讓懂籃球的人管籃球」，對姚明變身「姚主席」抱以期望。但新華社認為，光有熱情、知名度和管理經驗還不夠，「姚老闆」要轉型「姚主席」還有很多障礙。
報導指出，36歲的姚明資歷和經驗尚淺，退役不過5年多。中國籃協從未有像姚明這麼年輕的主席，姚明在個人經歷、社會閱歷、社團管理經驗等方面仍有不足之處。
另一障礙在於姚明若願意出掌中國籃協，可能就得捨棄上海男籃俱樂部老闆的身分。
不少大陸網友不認同上述觀點，指新華社「老掉牙」，認為年輕資歷淺正是姚明的最大優勢。還有人順帶諷刺大陸官場：「貪官、官僚年齡大、資歷深。」
不過，也有大陸網友認為新華社在保護姚明，指大陸體育界「水很深」（環境複雜險惡），姚明能否勝任確實是個問題。1060104
(中央社)
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