台北市政 郝龍斌：最壞的時候才剛開始

台北市長柯文哲日前回顧台北市政，認為「最壞的已經過去」，前台北市長郝龍斌今天說，「最壞的時候大概才剛開始」。

柯文哲日前參加元旦健走活動，回顧今年的台北市政，直言「最壞的已經過去」，但最困難的是團隊磨合，且最重要的仍是要有默契、素質良好的團隊，但目前已經都穩定了。

郝龍斌上午到立法院拜會國民黨團，會後媒體問到，台北市的失業率創新高，郝龍斌說，並不意外。

他表示，降低失業率最重要的就是要拚經濟，柯文哲除了開空頭支票外，拚經濟不只沒有做，還打擊了企業主的投資意願，施政規畫也與拚經濟背道而馳，這樣子失業率提升，是很正常的現象，有這樣的市長一定會有這樣的結果產生。

對於柯文哲說「最壞的已經過去」，郝龍斌表示，「最壞的時候大概才剛開始」。1060104

(中央社)