東海大數位互動音樂劇「新白蛇傳」首演
發揮創意與巧思，東海大學數位互動音樂劇團原創音樂劇「新白蛇傳」，3日晚間首次開演，改編自中國傳統民間故事的「新白蛇傳」，包括創作劇本、音樂編製、環保戲服等皆來自於東海師生創作，獲得台下觀眾熱烈迴響。
在東海大學社會科學院芳華廳內，飾演白蛇、青蛇等主角的演員在台上載歌載舞，吸引台下目光。東海大學創藝暨藝術學院院長羅時瑋表示，所有舞台戲服皆利用生活中的廢棄物創作，像是塑膠袋、米袋、包裝紙、飲料拉環跟布旗及牛仔褲都是素材，盼透過嶄新的眼光與關心地球環保的態度，共同再造廢棄物之新價值。
校方指出，這齣戲劇結合東海大學通識中心開設的「數位互動音樂劇場（表演組）」、「數位互動音樂劇場（互動影像設計組）」、以及創意學院所開設的「再利用藝術專題」三門課程跨領域合作完成，師生利用電腦特效與音樂、戲劇的結合，呈現出舞台背景動畫，可說是從戲劇編導、音樂演唱、劇場實務、舞台服裝製作到結合數位互動影像設計，多堂課全體師生100多人參與。
(中時)
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