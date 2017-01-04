NBA》蝦米！ 球員涉嫌綁架案被捕
根據《NBC》報導，曾在2011-12年短暫打過籃網隊的喬丹威廉斯(Jordan Williams)，因為涉嫌一樁綁架案，如今被捕，倘若屬實，整個人生將毀於一旦。
現年26歲的喬丹威廉斯，打過馬里蘭大學，曾獲大西洋海岸聯盟最佳新人，2011年投入NBA選秀會，第二輪第36順位加盟籃網，菜鳥球季打了43場比賽，場均4.3分、3.6籃板，2012年籃網動用包含喬丹威廉斯在內共5位球員以及1個受保護的選秀權，從老鷹手中換來喬強生，然而，喬丹威廉斯來到老鷹之後立刻被球團釋出，結束短暫的NBA生涯，隨後前往海外打球，可惜並不順遂，早就遠離籃壇。
去年11月24日感恩節當天在田納西州傳出一位青少年遭到綁架，隨身物品被搶劫一空，甚至還遭到毆打，但該位青少年隨後脫逃然後向警方報案。
警方針對此進行調查，認為這是一件有關毒品交易與報復案件，經過追查後逮捕了喬丹威廉斯，現已被指控涉嫌綁架、傷害他人以及擾亂治安等罪嫌。
(中時電子報)
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