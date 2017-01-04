國民黨工遭欠薪 農曆年前啟動強制協商

國民黨企業工會號召全台黨工北上，到北市府前陳情，希望啟動強制協商。(陳芃攝)

國民黨將於月底資遣所有員工，過去2個月黨工也只領到半薪。今天數十名全台基層黨工聚集在北市府前，呼籲勞動局啟動強制協商程序，並要求國民黨儘快發薪。勞動局代表收下陳情書，表達希望能在農曆年前啟動強制協商。

「立即協商」、「還我退休金」，數十名來陳情的國民黨工中，不乏服務20、30年的資深員工，現在連退休金都不知道在哪。國民黨企業工會理事長劉慧玲表示，黨中央去年11月送了大量解雇通知書，但後續只跟他們做過一次協商，到現在就都沒有下文；有些領半薪的黨工，還有讀大學的孩子要養，1萬多塊的半薪真的不夠。

勞動局科長梁蒼淇出面代表接受陳情，表示會即刻啟動強制協商，希望可以在過年前執行，不過這涉及雙方代表出席，確切時間還無法確認。

(中時)