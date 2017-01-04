嘉義保齡球螢光趴 所得捐聽障團體
一項結合公益與創意的「公益保齡球螢光派對」將於6日晚上在嘉義市登場，主辦單位把保齡球運動加入螢光元素，所得將全數捐給聽障團體。
負責策劃的南華大學傳播系學生王怡茜表示，這場「公益保齡球螢光派對」將邀請聽障保齡球選手吳佳樺、朱璦羚為活動開場暖身，民眾只需新台幣50元的銅板價就能入場。
王怡茜指出，這場保齡球派對除了有繽紛炫麗的效果、讓民眾體驗不一樣的打保齡球樂趣外，業者黃朝明更決定將當天的門票收入，全數捐給嘉義市聲暉協進會，讓活動更有意義。
她說，當天除了保齡球螢光派對之外，還有免費的保齡球比賽，當天分數最高者，可獲頒豐富的超值獎品。
保齡球教練黃榮利表示，吳佳樺、朱璦羚都是嘉義市聲暉協進會培訓出的聽障選手，練習時間比一般人更長，感謝黃朝明熱心提供場地，讓她們能戰勝自己，且多次比賽獲獎。
黃朝明表示，保齡球運動在台灣日漸衰退，希望藉此機會邀請民眾找回打保齡球的樂趣，並藉此做公益，為擁有夢想的選手減少經濟負擔，讓他們可以創造光彩奪目的未來。1060104
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。