嘉義保齡球螢光趴 所得捐聽障團體

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一項結合公益與創意的「公益保齡球螢光派對」將於6日晚上在嘉義市登場，主辦單位把保齡球運動加入螢光元素，所得將全數捐給聽障團體。

負責策劃的南華大學傳播系學生王怡茜表示，這場「公益保齡球螢光派對」將邀請聽障保齡球選手吳佳樺、朱璦羚為活動開場暖身，民眾只需新台幣50元的銅板價就能入場。

王怡茜指出，這場保齡球派對除了有繽紛炫麗的效果、讓民眾體驗不一樣的打保齡球樂趣外，業者黃朝明更決定將當天的門票收入，全數捐給嘉義市聲暉協進會，讓活動更有意義。

她說，當天除了保齡球螢光派對之外，還有免費的保齡球比賽，當天分數最高者，可獲頒豐富的超值獎品。

保齡球教練黃榮利表示，吳佳樺、朱璦羚都是嘉義市聲暉協進會培訓出的聽障選手，練習時間比一般人更長，感謝黃朝明熱心提供場地，讓她們能戰勝自己，且多次比賽獲獎。

黃朝明表示，保齡球運動在台灣日漸衰退，希望藉此機會邀請民眾找回打保齡球的樂趣，並藉此做公益，為擁有夢想的選手減少經濟負擔，讓他們可以創造光彩奪目的未來。1060104

(中央社)