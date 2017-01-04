逾百武裝男劫獄 菲132犯人逃脫
官員指出，跟1個穆斯林叛亂組織的分裂派系有關連的逾100名武裝男子，今天在動亂頻仍的菲律賓南部攻擊1所監獄，殺害1名警衛、助132名犯人逃脫。
法新社報導，逾100名武裝男子攻擊菲南可塔巴托（North Cotabato）這所監獄，爆發長達兩小時的槍戰，監獄警衛無力招架，犯人趁隙逃逸。
典獄長彭加特（Peter John Bonggat）告訴菲國ABS-CBN電視台：「他們是要營救被我們拘留的同夥，這是場營救行動。」他坦承獄卒無力招架。
彭加特說：「敵火猛烈，（犯人）逮到機會。他們堆疊寢具趁隙逃脫。」
他說，主要的穆斯林叛亂組織莫洛伊斯蘭解放陣線（Moro Islamic Liberation Front）1個分裂派系發動這場弗曉攻擊。
雖未立即證實攻擊者身分或越獄動機，軍警已展開圍捕逃獄犯人和攻擊者的行動。（譯者：中央社何宏儒）1060104
(中央社)
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