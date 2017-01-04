美SEC主席人選 傳川普選擇華爾街律師

我要評比

美國「華爾街日報」今天引述總統當選人川普交接團隊成員報導，華爾街律師克雷頓是川普政府美國證券管理委員會（SEC）主席的第一人選。

路透社報導，「華爾街日報」（Wall Street Journal）引述川普（Donald Trump）交接團隊該名成員說，選擇蘇利文‧克倫威爾律師事務所（Sullivan &Cromwell LLP）合夥人克雷頓（Jay Clayton）的決定，最快可能4日宣布。（譯者：中央社何宏儒）1060104

(中央社)