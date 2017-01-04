香港深圳共建科技園 估可增4萬職缺

我要評比

香港和中國大陸深圳市決定共建港深創新及科技園，這項計畫備受香港各界重視，有分析指將可能創造4萬個職位。

明報今天報導，港深科技園將由現有的香港科技園管理，使用香港法律；園區將重點發展機械人技術、生物醫藥、智慧城市及金融科技。

報導引述港府消息表示，香港科技園已創造1萬3000個職位，未來港深科技園比香港科技園的面積大3倍，按此計算，港深科技園可創造約4萬個職位。

目前是香港科技園公司董事局成員的前香港大學校長徐立之對港深科技園的建立表示歡迎。

他向媒體說，香港上游的研發技術強勁，下游生產力卻比較弱；而深圳的下游生產能力強，相信港深科技園的成立可令兩地互相配合。

大公報報導，香港科技大學校長陳繁昌已表明科大將會進駐港深科技園，並形容這個新園區將令香港創新科技發展「前途無限」。

報導同時引述源泉匯創業孵化器創始人張永宏說，如果港深兩地的協同發展形成新的創新力量，將對全球創新格局形成影響，甚至改變區域經濟格局。

香港與深圳昨天在港簽署備忘錄，將在兩地邊界的河套區共同建立創新科技園。

河套區面積有87公頃，香港主權轉移以後，由於區內的河道進行修建並拉直河道，引發河套區應歸屬香港抑或深圳的問題。

也因此，河套區一直閒置。不過，昨天兩地簽署的備忘錄顯示，大陸方面最終把河套區併入香港版圖，業權歸香港。1060104

(中央社)