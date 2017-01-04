五角大廈：美國有能力抵禦北韓飛彈威脅
美國國防部今天回應北韓揚言試射洲際彈道飛彈指出，美國有信心能保護盟邦及本土，不受平壤當局的威脅。
路透社報導，五角大廈發言人庫克（Peter Cook）今天在一場新聞發布會說：「我們有彈道飛彈防禦..保護傘讓我們對保護該區域及美國本土有信心。」
法新社報導，北韓領導人金正恩於1日的新年演說指出，北韓的「洲際彈道飛彈（ICBM）試射，已進入最後階段」。北韓在2016年發動2次核試及多次飛彈試射，以尋求研發出能打擊美國本土的核武系統。
庫克說：「我們再次呼籲北韓克制，不要採取挑釁作為。」但對記者詢問美國是否已備妥制止北韓研發核子飛彈的軍事嚇阻行動方案，庫克不願評論。
目前美國在東北亞的飛彈防禦戰略，是奠基於神盾系統（AEGIS）、功能強大的TPY-2雷達，以及在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD）。美國在南韓部署THAAD激怒了北韓的主要盟友中國大陸。
對於北韓究竟還有多久能實現完全的核子野心，分析家看法分歧，特別是北韓至今還沒有成功試射過洲際彈道飛彈。（譯者：中央社陳亦偉）1060104
(中央社)
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