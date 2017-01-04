茶園缺工嚴重 乘坐式採茶機來幫忙

乘坐式採茶機械解決缺工問題。（洪安怡攝）

20多年前台灣農業人口101萬人，2016年約降為56萬人，人口逐年減少與老化，缺工問題逐年嚴重，農委會除鼓勵青農返鄉，也推動機械化，茶業改良場更推出乘坐式採茶機，以此施肥、修邊、淺剪與採茶，期望大幅提升茶園管理效率。

近幾年農民要求政府引進農業外勞，但由於涉及行政部門多，仍待商議研討中。根據統計資料顯示，台灣去年的主要外勞來源為印尼、越南、菲律賓與泰國，然而這些國家經濟成長率逐年好轉，預估5~10年後這些國家內部勞力需求量大幅增加，輸入台灣的勞工將逐年減少，未來台灣缺工問題將更為嚴重。

反觀日本2001年1人管理0.94公頃茶園，鼓勵茶農導入乘坐式採茶機械，進行茶園管理及採收作業，並逐年淘汰不適合機械化的茶園，現在提升到2.2公頃的茶園，作業管理效率大幅提升，其中以鹿兒島推動最為成功，平均1人管理可高達4.3公頃茶園。

乘坐式採茶機械可應用於台灣的平地或緩坡地茶園，目前已有茶農引進，有效地節省茶園作業人力，只不過造價較高，農委會建議，茶農若想在茶園中實施機械化管理，可藉由以委託代耕方式，可節省購買機械之費用，也可減免機械操作與保養之困擾，同時可提高茶園的採收量與品質。

(中時)