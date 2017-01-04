MLB》昔備受期待 史托倫當紅人拚復活

上賽季曾效力藍鳥的史托倫，改當紅人。(美聯社資料照)

過去在國民時曾備受期待，史托倫上季離開華盛頓後，他彷彿變了個人，輾轉藍鳥跟水手兩隊，都繳出難堪的成績，季後未獲續約，美媒4日報導，去年年薪還上看800萬美金的他，為保有舞台，如今以一年300萬美元(約9720萬台幣)外加150萬激勵獎金，轉戰紅人。

28歲的史托倫從國民展開生涯，並在2011年被拔擢為守護神，繳出6勝3敗、43救援、自責分率2.75的亮眼成績，但因國民頻補後援投手，無法長期保住位置，對此頗有微詞，前年季後被交易到藍鳥，原期待到新天地一展身手，孰料卻陷空前低潮，接著被送到水手，仍沒能找回身手。

即便如此，紅人仍與他簽下一年300萬美元、附加150萬美元激勵獎金合約，若被交易，球隊還必須付給史托倫500萬美元，為何是選擇史托倫？總經理威廉斯(Dick Williams)回應，「他的保送不多，又有不錯的三振能力，是很穩定且能應付高壓力局面的投手。」

雖然薪水降了，但能獲得機會，還加入鄰近家鄉印地安納波里斯的紅人，讓史托倫感到開心，「這對我來說是很好的機會，我看到紅人正在進步，這是支年輕的球隊，希望我能用經驗，幫助到大家。」史托倫將與伊格萊西亞斯、羅倫森、辛格拉尼等人，競逐終結者一職。

(中時電子報)