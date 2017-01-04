走不出陰影醉訴憂鬱症發作 陳艾琳爆分居阿翔
先前「MP魔幻力量前鼓手阿翔爆發桃色腥聞，扯出早已和藝人陳艾琳秘婚，女方先後經歷老公偷吃及流產，處境十分不堪，阿翔形象大傷退出團體，陳艾琳則面臨婚姻危機，然女方最後心軟，將阿翔列為「觀察中」，也在社群網路上po合照放閃，本以為小倆口就此挺過婚姻危機，如今卻爆出陳艾琳沒走出老公約炮陰影，爆出兩人已分居。
曾大罵老公阿翔「噁心」的陳艾琳，事後選擇給阿翔機會，讓老公處於「觀察期」，然據《壹週刊》報導，去年10月陳艾琳自創潮牌舉辦記者會，阿翔現身力挺，小倆口表面和平，其實女方仍抗拒同框，而雖然阿翔堅持營造修補婚姻的美好畫面，但事後爆兩人起了爭執，陳艾琳因此心碎離開愛巢，去年10月已搬回娘家住，也被拍到外出購物後直接回娘家的畫面，疑似分居。
據悉，陳艾琳確實心軟想過原諒，也任阿翔在IG曬兩人合照，然最終她仍難走出老公約炮的陰影，爆這段時間裡，陳艾琳總耳聞阿翔和女性友人走太近，讓她聽了感到難堪，憂鬱症狀況因而加劇，不料反被男方指責「沒有為這段婚姻努力」，讓她徹底心寒。
陳艾琳友人也透露，她頻到夜店買醉，酒後情緒崩盤，在眾人面前哭訴為阿翔流產，還搞到憂鬱症，至今無法放下，友人心疼她，為她抱不平：「阿翔除了在Instagram上努力PO照片外，具體來說也看不出他努力過什麼吧！」，對此，陳艾琳手機關機，阿翔也未讀臉書訊息，雙方尚未對此做出回應。
(中時電子報)
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