台66線貨車客車追撞 3人輕傷
(中央社記者邱俊欽桃園4日電）台66線、桃園往大溪東向23公里處，今天上午發生大貨車與5輛自小客車擦撞意外，造成3名駕駛與乘客受到輕傷，部分平面道路的車流受到影響。
桃園市政府消防局表示，台66線道路上午7時48分傳出車禍意外，位於台66線23K東向有大貨車與自小客家擦撞意外。
消防局立刻出動3輛消防車與救護車、7名消防人員前往救援，消防人員抵達現場時，發現駕駛、乘客共3名受到輕傷，但生命徵象穩定，經救護人員評估處置後送醫。
3名受傷人員包括56歲朱姓男子、54歲游姓女及24歲翁姓男子，傷勢包括雙前臂擦傷、腰腹部疼痛、2雙手肘及左膝疼痛。
警方初步釐清事故後發現，大貨車疑似未保持安全距離，煞車不及擦撞其他自小客車，意外雖未造成生命危險，但造成平鎮市延平路、中豐路口匝道交通堵塞，至於意外發生主因，仍待警方進一步鑑識。1060104
(中央社)
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