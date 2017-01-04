蔡英文：經濟犯罪總額去年超過640億元

總統蔡英文（後）4日主持法務部調查局第53期調查班結業典禮，全體結業學員向蔡總統宣誓。(中央社)

蔡英文總統要求調查局要加強防制經濟犯罪，她說，經濟犯罪經常受到社會高度的關注。根據資料，過去一年，光是調查局偵辦的案件，犯罪總額就超過新臺幣640億元。

蔡英文今天出席調查班第53期的結業典禮。以下是致詞內容:

我要恭喜在座的學員，正式加入調查局的團隊。能夠成為調查局的一員，表示各位已經通過了非常嚴格的考驗。除了上課以外，要跑半程馬拉松、游日月潭、攀登玉山，也要實習業務。我知道，經過這些訓練後，大家已經具備強壯的身心，可以為國家和社會的需要，貢獻自己的能力。

調查局的工作，需要隨時面對各種挑戰。新的一年，因應國際局勢及內政需求。我相信，在蔡局長的帶領之下，調查局跟檢察署之間的合作，一定會更加緊密。檢調合力，一起用更精準、更有效率的方式，保護國家安全，維護社會治安。

在這裡，我也要請調查局全體同仁，就以下三件工作，持續加強努力。

首先，我要請各位持續加強保防工作。

調查局肩負守護國安，因應新興威脅的重責大任。在這個變動的世界局勢中，我要請各位一刻都不能夠輕忽反滲透、反情報的工作。

我知道，法務部已經在研擬專法，從法制面進一步加強保防工作，相信邱部長及法務部同仁會掌握進度，加快腳步進行。

第二，則是加強防制經濟犯罪。

經濟犯罪經常受到社會高度的關注。根據資料，過去一年，光是調查局偵辦的案件，犯罪總額就超過新臺幣640億元。

經濟犯罪的樣態很多，包括內線交易、操縱股價、掏空資產、竊取營業秘密，或是地下金融的詐欺等，再加上經濟犯罪經常超越國界的性質，都需要調查局花更多心力來因應。

第三，也是最重要的，就是要持續加強反毒工作。

我說過，只要我做總統一天，毒品防制就是政府的第一要務。我們對毒品的態度只有一個，就是「零容忍」。

前一陣子，在調查局和其他執法單位的共同努力下，破獲了臺灣史上最大宗的古柯鹼毒品案件，我要再次嘉勉調查局，同時也要請各位持續加倍努力，強化跨機關的合作，從源頭澈底打擊毒品犯罪。

在全球化的時代，上面三件工作或是其他重要業務，都需要加強國際合作。最近幾年，調查局陸續簽訂國際間的合作協定，跨國聯手偵辦毒品走私、人口販運及洗錢犯罪。這是正確的方向，請繼續努力。

面對以上挑戰，各位新進的調查官，除了「依法行政，盡忠職守」的基本要求外，我對各位還有兩個期許。

第一，專業要持續精進。時代在改變，大家要跟上新的科技，才能有效打擊犯罪。要具備多語言的能力，才有辦法發展跨國合作。我期待，各位分派到工作崗位後，專業的能力，都能一天比一天增長。

第二，辦案要為所當為，也要謹守分際。各位偵辦案件時的任何作為，對民眾來說，都可能產生很大的影響。所以，在行使公權力時，請務必謹慎。維護正義，一定要為所當為，但同時也要謹守法律分際。特別是在偵查不公開的原則上，更需要建立制度，貫徹執行。

最後，新的一年，我要請調查局全體同仁，包括新進的人員，抱持著信心，努力加強工作效能，為國家社會的治安付出心力。

無論是在法制以及資源上，政府都會提供最足夠的支持，當各位最好的後盾。

(工商)