《嫁妝》導演陳俊良告別式 邱瓈寬難忘他這句話

導演朱延平(左)及邱瓈寬。(張祐銘攝)

張䕒心(左起)、王燦、葉全真、蘇晏霈。(張祐銘攝)

右為勾峰，左為張佩華。(張祐銘攝)

應采靈。(張祐銘攝)

民視副董陳剛信。(張祐銘攝)

李滔。(張祐銘攝)

縱橫電影、電視圈的資深導演陳俊良（本名陳俊雄）去年底因食道癌病逝於台大醫院，享壽74歳，家屬今早（4日）8點在台北第二殯儀館舉行告別式。

陳俊良作品不少，曾執導鳳飛飛的電影處女作《春寒》、《新桃太郎》等，告別作是電視劇《嫁妝》，他在電影電視圈人緣好，有許多影視重量級人物都特地送他最後一程，包括邱瓈寬、朱延平、陳昭榮、葉全真、勾峰、張佩華、馬如風及廖峻等人；蔡岳勳丶蔡宓潔兄妹也神情哀戚的送表叔一程，因蔡揚名是陳俊良的表哥。

邱瓈寬受訪時說：「陳俊良導演是朱延平導演的師兄，我是徒子徒孫。」陳俊良在長庚醫院治療時，她曾與朱延平去探望，當時陳俊良已經沒有力氣說話，但仍寫紙條給她：「一定要想辦法救我。」讓她至今印象深刻。

朱延平說，陳俊良拍了385集的《嫁妝》，拍到後期發現脖子長瘤，檢查才知道罹癌，他自己當年由蔡揚名帶入行，陳俊良算是他的師兄。陳俊良小兒子才13歲，朱延平說，陳俊良為此很放不下，會出來拍《嫁妝》，也是希望為小孩多賺些錢。

陳昭榮說，陳俊良沒脾氣、心思細膩，感謝他對台灣演藝圏的付出，自己剛入行連燈在哪都不知，他還是很有耐心，從沒發過脾氣。葉全真說，他是好好先生，挺工作人員，不罵人、很溫柔，對感情戲會特別硺磨。

陳子強當年第一部《殭屍小子》、《新七龍珠》都是陳俊良的作品，他說陳俊良人好、教童星演戲也心平氣和。廖峻也表示認識陳俊良30多年，從沒看過他發脾氣，「他真的是一個好導演也是一個好朋友，最感謝他找我演《施公奇案》，他拍得亦莊亦諧。」

(中時)