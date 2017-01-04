撿百元鈔釀車禍 判賠203萬確定

屏東縣尤姓男子3年前駕駛小貨車，行經台一線枋山路段見路旁遺落數張百元紙鈔，他將小貨車停在快車道要求妻子下車撿拾，不料，段姓男子酒後騎機車從後方撞上，段男傷重昏迷，最高法院認定尤男須負30%責任，判他賠償203萬多元確定。

這起車禍發生在2014年10月14日上午7時許，當時19歲的段姓男騎士因未注意車前狀況，從後方撞上小貨車，他顱骨粉碎性骨折、腦膜下出血及四肢多處挫擦傷，送醫後迄今仍昏迷不醒，段的家屬憤而提告，並求償1197萬多元。

尤男認為，他的小貨車當時呈現靜止狀態，段男因酒後又無照騎車，反應遲緩致未發現而撞及肇事，他認為自己縱使應該負責，也不該賠償如此天價。

刑事部分，尤男被依過失傷害致人重傷罪判刑8月確定；民事部分，法官審酌鑑定報告，認定段男無照且酒後騎車，加上未注意車前狀況，並沒隨時採取必要安全措施，為車禍肇事主因，而尤男占用快車道臨時停車，是肇事次因。

歷審認為段男須自負7成過失責任，再扣除他已領取的強制汽車責任保險金後，判決尤男因在快車道任意停車釀禍，須賠償段男203萬7653元，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)