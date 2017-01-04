NBA》賽前鼓勵對手 詹皇感動鵜鶘哈勒戴

詹姆斯攻下26分，幫助騎士逆轉擊敗鵜鶘，拿下3連勝。(美聯社)

根據《美聯社》報導，騎士3日在主場迎戰鵜鶘，賽前詹姆斯漫步前往敵軍陣營，只見他與哈勒戴說了幾句話，然後就走回球隊，賽後哈勒戴受訪時說出這段過程，「詹姆斯鼓勵我要走出妻子動腦部手術低潮，為了新生小孩努力打拼，讓我非常感動。」

哈勒戴18日練球時，跟鵜鶘總教練金特利(左)熱情打招呼。(美聯社)

哈勒戴在球季開打前因為妻子蘿倫(美國女足國家隊成員、已退役)罹患腦瘤，但蘿倫為了肚中小孩只得忍痛，直到生下小孩後才接受手術。

愛妻心切的哈勒戴，為此放棄賽前熱身賽以及開季後12場比賽，鵜鶘也因為少了這名大將，開季苦吞8連敗，11月19日哈勒戴歸隊後立即幫助球隊4連勝佳績。

3日鵜鶘來到克里夫蘭與騎士首度交手，哈勒戴與詹姆斯平日素無交情，但詹姆斯來到哈特戴面前，對他說「我聽到你老婆的事情之後，我和家人在洛杉磯為她祈禱，希望她早日康復。」

哈勒戴描述詹姆斯對他說的那些話感動不已，「詹姆斯告訴我，我們都在NBA打球，這個聯盟就像是大家庭，我們都是兄弟，所以家人才是最重要的，希望上帝保佑每個人。」

哈勒戴強調，沒想到能夠得到詹姆斯這種巨星球員的鼓勵，這種感覺真的很棒，未來也會以相同的方式鼓勵其他人。

(中時電子報)