南投自造教育中心 科技激發學生創意

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南投縣自造教育示範中心5日成立，將帶領縣內國中、國小推動自造教育，以科技輔助教學，讓學生發揮創意，了解實作與應用。

南投縣政府申請配合教育部自造教育示範中心計畫，「南投縣自造教育示範中心」明天將在南投市康壽國小落成啟用，盼透過創新應用，以數位科技為主要概念，帶領學生動手做，利用創意機關、機械科技、3D設計、手作木工等技術，以科技輔助學生發揮創造力。

教育處今天表示，教育部國民及學前教育署發布「教育部國民及學前教育署補助試辦國民中小學自造教育示範中心作業要點」，南投縣府整合資源，積極撰寫計畫，通過審查成立自造教育示範中心，第一年獲補助新台幣450萬元，縣府自籌150萬元執行計畫。

教育處說，透過南投縣自造教育示範中心成立與運作，培養教師自造教育素養及技能，進而將自造教育融入教學，增進教學技能；自造教育示範中心結合科技、觀光、生活，提升學生學習能力，並結合縣內15所學校，共同推動自造教育。

教育處指出，明天現場將安排虛擬實境體驗、機器人共舞、成果互動體驗展、科學互動遊戲等，讓體驗者更認識自造教育，成立之後，未來將更積極結合各專業領域教師，定期舉辦教師培訓、推廣研習、服務體驗，再搭配社區大專院校，成為創意科技空間。1060104

(中央社)