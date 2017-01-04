共和黨新會期磨刀霍霍 提案廢歐記健保
美國共和黨聯邦參議員恩濟（Mike Enzi）辦公室發布聲明說，恩濟今天提出要求廢止總統歐巴馬招牌健保計畫的決議案。
路透社報導，參院預算委員會主席恩濟在新會期首日提出決議案，讓參院居多數的共和黨得以開始履行承諾，著手廢除俗稱歐巴馬健保（Obamacare）的2010年病患保護與平價醫療法（Affordable Care Act）。
共和黨表示，廢除法案或得耗費數月，研擬替代健保計畫則可能費時數年。
拜歐巴馬健保所賜，先前沒有保險的2億多名美國人現在得以享有健保；但共和黨批評這項健保代表政府權力過度擴張，不斷透過法庭與立法動作試圖推翻。
參院可能要到下週才會投票表決這項決議，接著才是送交聯邦眾議院表決。但廢除程序要等各委員會調解完成且表決後才會完成。1060104
(中央社)
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