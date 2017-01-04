台灣球迷飛美看NBA 躍馬刺粉絲專頁

兩名台灣球迷大老遠飛到美國觀看NBA馬刺隊的比賽，除一償宿願與偶像吉諾布里（Manu Ginobili）近距離互動，也因此躍上馬刺官方粉絲專頁等媒體。

美國職籃（NBA）聖安東尼奧馬刺隊臉書粉絲專頁等媒體，今天貼出一張吉諾布里與兩名球迷合照的照片，發文中寫著「大老遠從台灣來」（All the way fromTaiwan），並附上「這就是我們打球的意義」標籤（#This Is Why We Play）。

原來照片中穿著馬刺20號球衣的球迷來自台灣，他在自製的加油海報上寫著，「我為了吉諾布里而來」（I’m here for MANU），並以繪圖表示自己從台灣出發，飛到德國轉機，再一路進到美國的旅程。

兩人為了偶像飛了大半個地球也總算獲得回報，他們除一償宿願，能親眼看到馬刺的比賽，更獲得與吉諾布里合照的機會，這個珍貴畫面也登上馬刺官方粉絲專頁等媒體，讓許多球迷羨慕不已。1060104

(中央社)