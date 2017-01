台灣球迷飛美看NBA 躍馬刺粉絲專頁

兩名台灣球迷大老遠飛到美國觀看NBA馬刺隊的比賽,除一償宿願與偶像吉諾布里(Manu Ginobili)近距離互動,也因此躍上馬刺官方粉絲專頁等媒體。

美國職籃(NBA)聖安東尼奧馬刺隊臉書粉絲專頁等媒體,今天貼出一張吉諾布里與兩名球迷合照的照片,發文中寫著「大老遠從台灣來」(All the way fromTaiwan),並附上「這就是我們打球的意義」標籤(#This Is Why We Play)。

原來照片中穿著馬刺20號球衣的球迷來自台灣,他在自製的加油海報上寫著,「我為了吉諾布里而來」(I’m here for MANU),並以繪圖表示自己從台灣出發,飛到德國轉機,再一路進到美國的旅程。

兩人為了偶像飛了大半個地球也總算獲得回報,他們除一償宿願,能親眼看到馬刺的比賽,更獲得與吉諾布里合照的機會,這個珍貴畫面也登上馬刺官方粉絲專頁等媒體,讓許多球迷羨慕不已。1060104

(中央社)