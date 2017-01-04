大霧籠罩 濟南機場5千旅客滯留

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中國大陸多地3日起出現濃霧，部分地區能見度不到50公尺。山東濟南機場受大霧影響航班大亂，逾5000名旅客滯留，北京首都機場的省際巴士也已全線停擺。

中國天氣網報導，大陸中央氣象台今天上午6時持續發布大霧紅色預警，北京南部、天津、河北中南部等地預計出現能見度不到200公尺的濃霧，部分地區有能見度不到50公尺的特強濃霧。

大陸央廣網報導，濟南機場及周邊地區大霧情況持續加劇，班機無法正常起降。從凌晨起已有18架次航班取消，其他所有航班處於延誤狀態，5000多名旅客滯留機場。

中新網報導，北京持續發布大霧黃色、霾橙色預警，大部分地區能見度很差。

北京首都國際機場官方微博上午發文說，首都機場的省際巴士全部路線已停止載客，大霧造成的低能見度可能對航班起降造成一定影響。

在地面交通方面，北京境內多條高速公路受霧霾影響已經封閉，多條公車路線被迫繞路行駛或過站不停。北京鐵路局則表示，由於天氣不良和嚴重霧霾導致「設備故障」，部分列車誤點。1060104

(中央社)