藍備4千提案 綠：沒10天院會無法結束

國民黨立法院黨團今天反對召開臨時會並說，若硬要召開臨時會，願面對總預算案，且備妥4000提案；民進黨團表示，若表決4000案，沒有10天以上院會，沒辦法表決結束。

中國國民黨立法院黨團總召廖國棟上午在立法院受訪表示，臨時會是針對有急迫性的案子召開臨時會，如果是處理總預算案，照往例只要「延會」就可以處理，民進黨改臨時會，因此質疑有很多政治目的在內，現在已看到包括人事案及其他法案通通包在內，不符合召開臨時會的往例。

廖國棟說，既然要開臨時會，國民黨團願意面對，只處理106年度中央政府總預算案，人事同意權案與法案都反對，不應用強迫性強逼在野黨吞下去，讓立委們無法好好休息，面對2月1日新會期開議，很不道德。

民進黨團總召柯建銘批評國民黨提4000多案杯葛臨時會？廖國棟說，提4000案是站在監督立場，對預算的監督包括砍預算都是在野黨該做，「提個4000案又算怎樣」，法定會期該做不做，搞一例一休、同性婚姻合法化等爭議法案，開臨時會處理總預算案，非常不道德。

廖國棟說，因民進黨團人數多，若要開臨時會，國民黨團願意面對總預算案，但人事同意權與法案，國民黨團反對，未來也不排除杯葛包括退席。

被問到國民黨團提4000案杯葛總預算案，民主進步黨立法院黨團書記長劉世芳表示，將會認真篩選，希望用群組式的討論方式，委員會已經通過部分盡量尊重委員會，若需要統刪的話，就放在朝野黨團協商可能比較順利一點。

劉世芳說，希望朝野黨團都協商同意後才進入表決，如果4000案都進入表決的話，「確實沒有10天以上院會，沒辦法表決結束」。

時代力量立法院黨團總召徐永明說，預算法規定，可針對重要的預算議題在院會進行辯論，期待先確立原則，時代力量立場認為退休公務人員的年終慰問金應刪除，對此院會朝野黨團可進行辯論，就不會有幾千案的問題。1060104

(中央社)